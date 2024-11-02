В Молдову из РФ бесплатно привезли граждан для голосования на выборах, - IPN

Издание пишет, что в ночь с 1 на 2 ноября три автобуса с гражданами Молдовы прибыли в пункт пропуска Кахул-Оанча. Согласно источникам в таможенной службе и пограничной полиции, в них находилось около 150 человек, которые бесплатно перелетели на самолете из Москвы в Стамбул, а оттуда продолжили свой путь на автобусе.

Те же источники добавили, что пассажиров, которые бесплатно прилетели из РФ в Турцию, встретили три автобуса с молдавскими номерами, которые направились в Болгарию. Там их пересадили в три других автобуса, принадлежащих болгарской компании, на которых молдаване уже прибыли на пограничный пункт Кахул-Оанча.

После беседы с пассажирами сотрудниками таможни было установлено, что ни за авиаперелет, ни за автотранспорт они не заплатили. В России им сказали, что бесплатный транспорт был организован для граждан, которые желают вернутся домой, чтобы участвовать во втором туре выборов президента.