Як ставляться до українців у Литві через півтора року війни: опитування

Литва надала прихисток понад 50 тисячам українців. Через півтора року війни рівень підтримки біженців у суспільстві залишається високим.

Як у Литві ставляться до втікачів від війни в Україні, РБК-Україна повідомляє з посиланням на madeinvilnius.lt.

Ставлення литовців до мігрантів з третіх країн показало опитування, яке компанія Sprinter провела у вересні на замовлення Вільнюського офісу Міжнародної організації міграції (МОМ).

Виявилося, що ставлення до біженців із України найбільш прихильне порівняно з вихідцями із інших країн.

"У Литві зараз більше 50 тисяч українців. Слід зазначити, що їх оцінюють найприхильніше, майже у 8 балів із 10, порівняно з іншими мігрантами, які прибувають до Литви. Це означає, що українці достатньо залучені в литовське суспільство", – зазначив голова МОМ Литви Ейтвідас Бінгеліс.

Половина опитаних (49%) згодні, щоб українці, які вивчать мову та знайдуть роботу, залишалися в країні після війни. Третина (36%) не проти перебування українців у Литві, які вони мають такі наміри. Лише кожен десятий проти того, щоб українські біженці залишалися й після війни.

Водночас переважна більшість литовців (76% опитаних) підтримують прийом українців у країні на теперішній час. Лише 17% не погоджуються із цим.

Більше половини учасників опитування (57%) згодні із надання українцям одноразової допомоги на поселення. Також 47%значна схвалюють допомогу та пільги людям з інвалідністю, соціальну підтримку студентів (44%) та пільги на дітей (42%).

Інтеграцію українців здебільшого підтримують жителі великих міст та люди з більшими доходами.

"Литовці дуже схвально ставляться до українців, які проживають у країні. Також більшість дотримується думки, що українці повинні більше інтегруватися в нашій країні, але водночас погоджуються, що їм потрібно допомагати", – пояснив результати дослідження казав Ейтвідас Бінгеліс.

За його словами, українців сприймають як працьовитих людей і це викликає симпатію у литовців. На думку опитаних, основним засобом інтеграції українців є організація курсів литовської мови (57%) та допомога в оформленні документів (47%).

Тим часом в одній із країн ЄС рекордно знизилася підтримка українців. У вересні 2023 року 60% жителів Естонії вважали, що їхня держава має приймати українських біженців.

Також ми писали, чому ставлення поляків до українських біженців погіршується. Хоча більшість зберігають доброзичливість до українців, частка людей із негативними настроями зростає.

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