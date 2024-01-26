С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Литве: исследование

В Литве находятся более 50 тысяч украинских беженцев. Большинство настроены выучить местный язык и рассматривают возможность остаться в стране в будущем.

С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Литве, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Европейский сайт про интеграцию.

Хотя у многих украинцев на данный момент нет четкого плана на будущее из-за продолжающейся войны, 64% респондентов рассмотрели бы возможность подать заявление на гражданство Литвы в дальнейшем.

Вопросы, включенные в исследование, касались работы, медицины, образования, социальной адаптации и интеграции. Некоторые из основных тенденций следующие:

Центр восточноевропейских исследований (EESC) проанализировал адаптацию украинцев со временной защитой в Литве. В опросе приняли участие более 200 респондентов, преимущественно женщины старше 30 лет, имеющие детей.

Напомним, мы писали, что в ноябре поток беженцев в Литву вырос. В стране отмечается рекордный уровень трудоустройства украинцев.

Также мы рассказывали, как относились к украинцам в Литве через полтора года войны. Половина опрошенных согласились, чтобы украинцы, которые изучат язык и найдут работу, оставались в стране после войны.

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