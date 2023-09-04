Із ким "Шахтар" гратиме в Лізі чемпіонів: повний розклад матчів чемпіона України

Донецький "Шахтар" у вересні розпочне виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24 домашнім поєдинком проти віце-чемпіона Португалії "Порту". Остаточний календар матчів "гірників" вже затвердили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Єврокубковий шлях чемпіон України розпочне 19 вересня. "Порту" гостюватиме в донеччан на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

У другому турі основної сітки Кубка чемпіонів "Шахтар" поїде до Бельгії. Матч із тамтешнім "Антверпеном" запланований на 4 жовтня. Далі на "гірників" чекатиме подвійне протистояння з іспанською "Барселоною" – 25 жовтня на виїзді та 7 листопада в Гамбурзі.

На 28 листопада призначений домашній поєдинок "Шахтаря" проти "Антверпена". Закриватиме груповий етап команда Патріка ван Леувена 13 грудня в Порту. До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть дві найкращі команди групи B. Третій на фініші колектив опиниться в плей-офф Ліги Європи.

Перелік матчів "гірників" у Лізі чемпіонів 2023/24 (час київський):

"Шахтар" – "Порту", 19 вересня, 22:00

"Антверпен" – "Шахтар", 4 жовтня, 19:45

"Барселона" – "Шахтар", 25 жовтня, 19:45

"Шахтар" – "Барселона", 7 листопада, 19:45

"Шахтар" – "Антверпен", 28 листопада, 19:45

"Порту" – "Шахтар", 13 грудня, 22:00

Раніше луганська "Зоря" дізналася суперників у групі B Ліги конференцій. Там суперниками бронзового призера УПЛ стануть бельгійський "Гент", "Маккабі" з Тель-Авіва та ісландський "Брейдаблік". Перший матч – 21 вересня проти "Гента".