С кем "Шахтер" будет играть в Лиге чемпионов: полное расписание матчей чемпиона Украины

Донецкий "Шахтер" в сентябре начнет выступления на групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24 домашним поединком против вице-чемпиона Португалии "Порту". Окончательный календарь матчей "горняков" уже утвердили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Еврокубковый путь чемпион Украины начнет 19 сентября. "Порту" будет гостить у дончан на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

Во втором туре основной сетки Кубка чемпионов "Шахтер" отправится в Бельгию. Матч с тамошним "Антверпеном" запланирован на 4 октября. Далее "горняков" будет ждать двойное противостояние с испанской "Барселоной" – 25 октября на выезде и 7 ноября в Гамбурге.

На 28 ноября назначен домашний поединок "Шахтера" против "Антверпена". Закрывать групповой этап команда Патрика ван Леувена 13 декабря в Порту. В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут две лучшие команды группы B. Третий на финише коллектив окажется в плей-офф Лиги Европы.

Список матчей "горняков" в Лиге чемпионов 2023/24 (время киевское):

"Шахтер" – "Порту", 19 сентября, 22:00

"Антверпен" – "Шахтер", 4 октября, 19:45

"Барселона" – "Шахтер", 25 октября, 19:45

"Шахтер" – "Барселона", 7 ноября, 19:45

"Шахтер" – "Антверпен", 28 ноября, 19:45

"Порту" – "Шахтер", 13 декабря, 22:00

Ранее луганская "Заря" узнала соперников в группе B Лиги конференций. Там соперниками бронзового призера УПЛ станут бельгийский "Гент", "Маккаби" из Тель-Авива и исландский "Брейдаблик". Первый матч – 21 сентября против "Гента".