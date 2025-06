Із DLC у блокбастер. 8 популярних ігор, які починалися як звичайні доповнення

Infamous: First Light (2014)

Infamous: Second Son, як і раніше, залишається однією з найулюбленіших ексклюзивних ігор Sony. Коли ж через півроку після Second Son Sony випустила First Light, усім одразу стало зрозуміло: це скоріше DLC, ніж повноцінна гра.

У підсумку, проект виріс у самостійну гру, але за неї взяли не 60 доларів, а всього 15 доларів. За 5-6 годин захоплюючого геймплея це було більш ніж виправдано.

Infamous: First Light (фото: XDA Developers)

Wolfenstein: The Old Blood (2015)

Після успіху The New Order у 2014 році, де герой Б. Дж. Бласковіц постав з новою глибиною, розробники планували DLC, щоб розповісти більше про його минуле.

Однак масштаб проекту виріс, і Old Blood вийшов як самостійна гра із зомбі та додатковими елементами. Це по суті більше за New Order, але за нижчою ціною і з новим сюжетом.

Wolfenstein: The Old Blood (фото: XDA Developers)

Assassin's Creed Mirage (2023)

Після повороту Ubisoft у бік RPG з Origins серію звинувачували в надмірному роздутті кожного нового проекту. Особливо це стосувалося Valhalla, на повне проходження якого йшло понад 150 годин. Спочатку DLC, присвячене Басіму (наставнику асасина), перетворилося на самостійну гру Mirage.

Ubisoft обіцяла компактний, сфокусований досвід, що повертається до коріння франшизи, з ціною в 50 доларів. Але, на жаль, Mirage не виправдала очікувань - уповільнений паркур і посередній сюжет залишили фанатів розчарованими.

Assassin's Creed Mirage (фото: XDA Developers)

The Legend of Zelda: Majora's Mask (2000)

Majora's Mask - одна з найдивніших ігор Nintendo, яка спочатку була задумана як швидке доповнення до Ocarina of Time. Замість простої експансії розробники створили справжній психологічний експеримент із циклічним сюжетом і атмосферою тривоги.

Гра донині вважається найсміливішим і найнезвичнішим досвідом у всій серії Zelda, хоча від початку і не планувалася як повноцінна гра.

The Legend of Zelda: Majora's Mask (фото: XDA Developers)

Uncharted: The Lost Legacy (2017)

Після фіналу історії Натана Дрейка франшиза Uncharted не залишилася без нових ідей. The Lost Legacy стала першою грою серії з головним героєм, який не є самим Дрейком. Сюжет зайняв близько 7 годин, а історія пригоди на Індійському півострові отримала безліч позитивних відгуків.

Шкода тільки, що потенціал Надін Росс розкритий недостатньо - вона залишилася другорядним антагоністом, а не повноцінним персонажем.

Uncharted: The Lost Legacy (фото: XDA Developers)

Skull and Bones (2024)

Спочатку гра задумувалася як мультиплеєрне DLC для однієї з найкращих частин Assassin's Creed - Black Flag. Морський режим у Black Flag сподобався настільки, що Ubisoft вирішила розвинути ідею, але проект незабаром потрапив у "розробницьке болото" і провисів там ціле десятиліття.

Коли Skull and Bones нарешті вийшла у 2024 році, інтерес до неї вже встиг згаснути. Вартість розробки перевищила 650 мільйонів доларів, але гра більше нагадувала "примарний корабель", ніж флагманський проект компанії.

Skull and Bones (фото: XDA Developers)

Grand Theft Auto: Vice City

Rockstar почала з революційної GTA III у 2001 році, яка задала нові стандарти завдяки 3D-графіці та свободі дій. Планувалося розширення для GTA III з новими місіями, але проект розрісся настільки, що перетворився на окрему гру.

Так з'явилася Vice City - гра з неповторною атмосферою Маямі, яка стала класикою. Не випадково обидві гри відчуваються як родичі: Vice City - прямий спадкоємець GTA III, у якій уже закладено ДНК усієї серії.

Grand Theft Auto: Vice City (фото: XDA Developers)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo чудово розуміла успіх Breath of the Wild і планувала випустити доповнення, щоб знову занурити гравців у світ Хайрула. Але в міру розробки проект розширився настільки, що з DLC виріс повноцінний сиквел.

Tears of the Kingdom подарувала нам нові механіки - Ultrahand і Fuse, завдяки яким відчувався справжній технологічний прорив і свобода творчості.

Хоча за рівнем магії та глибини підземель гра поступається Breath of the Wild, вона гідно продовжує серію.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (фото: XDA Developers)