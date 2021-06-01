В июне украинцев ждут два дополнительных выходных дня

В июне 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Украинцев ждут два периода длинных выходных с 19 по 21 июня и с 26 по 28 июня.

По закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Отметим, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2021 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество, Пасха и Новый год. За последние десять популярность Троицы упала вдвое - с 36% до 18%. Наименее популярными в феврале были День труда (9%) и День Конституции Украины (9%).