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У червні на українців чекають два додаткових вихідних дні

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 08:42
У червні на українців чекають два додаткових вихідних дні Фото: у червні буде 10 вихідних днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Українців чекають два періоди довгих вихідних з 19 по 21 червня і з 26 по 28 червня.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні.

Згідно із законом, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

У неділю, 20 червня, святкується Трійця. Тому вихідний переноситься на понеділок, 21 червня.

Крім того, вихідним є понеділок, 28 червня.

У червні на українців чекають два додаткових вихідних дні

kalendari.co.ua

Відзначимо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Разом з тим, в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2021 році улюбленими святами українців залишаються Різдво, Великдень і Новий Рік. За останні десять Популярність Трійці впала вдвічі - з 36% до 18%. Найменш популярними в лютому були День праці (9%) і День Конституції України (9%).

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