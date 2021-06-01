У червні на українців чекають два додаткових вихідних дні

У червні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Українців чекають два періоди довгих вихідних з 19 по 21 червня і з 26 по 28 червня.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні .

Згідно із законом, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

У неділю, 20 червня, святкується Трійця. Тому вихідний переноситься на понеділок, 21 червня.

Крім того, вихідним є понеділок, 28 червня.

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