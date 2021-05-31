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В июне темпы вакцинации значительно ускорятся, - Ляшко

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 01:49
В июне темпы вакцинации значительно ускорятся, - Ляшко Фото: минстр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Темпы прививания от коронавируса в Украине зависят от количества вакцин. Уже в июне они должны значительно ускориться.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН.

Он подчеркнул, что сейчас нет достаточного количества вакцины, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть.

"Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac. Пол миллиона Pfizer пришло, пол миллиона доезжает. И пол миллиона в рамках COVAX мы получим на неделе – 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca", - сказал министр.

Ляшко заверил, что уже в июне темпы вакцинации населения значительно ускорятся.

"Уже в июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины", - сказал министр.

Перед этим Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

Напомним, в Киеве за выходные в центре вакцинации от COVID-19, открытом на базе Международного выставочного центра, прививки смогли сделать более 3 тысяч человек.

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