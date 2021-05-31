В червні темпи вакцинації значно пришвидшаться, - Ляшко

Темпи щеплення від коронавірусу в Україні залежать від кількості вакцин. Вже в червня вони мають значно пришвидшитися.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.

Він підкреслив, що зараз немає достатньої кількості вакцини, щоб повністю завантажити всі платформи, які є.

"Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках COVAX ми отримаємо на тижні – 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини AstraZeneca", - сказав міністр.

Ляшко запевнив, що вже у червні темпи вакцинації населення значно пришвидшаться.

"Вже в червні в нас має бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України", - сказав міністр.