ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В червні темпи вакцинації значно пришвидшаться, - Ляшко

Новость на русском →
Україна, Понеділок 31 травня 2021 01:49
В червні темпи вакцинації значно пришвидшаться, - Ляшко Фото: мінстр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Темпи щеплення від коронавірусу в Україні залежать від кількості вакцин. Вже в червня вони мають значно пришвидшитися.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.

Він підкреслив, що зараз немає достатньої кількості вакцини, щоб повністю завантажити всі платформи, які є.

"Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Пів мільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках COVAX ми отримаємо на тижні – 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини AstraZeneca", - сказав міністр.

Ляшко запевнив, що вже у червні темпи вакцинації населення значно пришвидшаться.

"Вже в червні в нас має бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України", - сказав міністр.

Перед цим Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

Нагадаємо, у Києві за вихідні у центрі вакцинації від COVID-19, відкритому на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення змогли зробити понад 3 тисячі осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина вакцинація Вакцина від коронавірусу
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна