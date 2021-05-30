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Летом карантин могут ослабить, - Ляшко

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Украина, Воскресенье 30 мая 2021 23:44
Летом карантин могут ослабить, - Ляшко Фото: Министр здравоохранения Виктор Ляшко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Даша Харченко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

Об этом Ляшко сказал в интервью ТСН.

Он добавил, что нужно искать "золотую середину" между способностью медицинской системы лечить больных и экономическими интересами.

"Уже есть карантинная усталость, Пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - сказал Ляшко.

За минувшие сутки в Украине обнаружили 1703 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что несколько регионов могут перевести в "зеленую" зону карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Ужгороде закрывают отделение городской больницы из-за отсутствия больных

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