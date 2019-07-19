Червень 2019 року був найспекотнішим в історії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Покриття морського льоду в Антарктиці скоротилося до нового рекордно низького рівня

Червень 2019 року був найспекотнішим на всій планеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

За останніми даними, середня температура у світі піднялася до +16,4 градусів за Цельсієм, що робить червень найспекотнішим червнем за 140-річний рекорд, повідомляють учені. Також вони кажуть, що покриття морського льоду в Антарктиці скоротилося до нового рекордно низького рівня.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) заявило, що середня глобальна температура була на +2,2 за Цельсієм вище, ніж в середньому в 20-му столітті.

Спека була найбільш відчутною в Південній Америці, південній частині Африки, Мадагаскару, Нової Зеландії, Аляски, західної Канади, Мексики, Східної Азії, Атлантичного та Індійського океанів і Берингової моря. Вчені попереджають, що рекордні температури будуть продовжуватися в результаті зміни клімату.

Нагадаємо, на півдні Франції повітря прогрілося до 45,8 градусів за Цельсієм, встановивши новий абсолютний рекорд. Попередній абсолютний температурний рекорд у Франції був зареєстрований у серпні 2003 року, коли температура повітря піднялася до 44,1 градуси.