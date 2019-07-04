Денисова анонсувала нову передачу засуджених з окупованого Донбасу

Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

У період з 12 грудня 2018 року по 24 травня 2019 року було переміщено 268 громадян України

В липні планується чергове переміщення громадян України, які відбували покарання на окупованій території Луганської області. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Як зазначається, Денісова провела зустріч з координатором ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську Тоні Фрішем. У ході зустрічі сторони обговорили питання координації зусиль у процесі проведення моніторингу дотримання прав ув’язнених по обидва боки лінії розмежування, а також перспективи обміну полоненими та передачі ув’язнених з непідконтрольної уряду України території.

"Я повідомила, що з 12 грудня 2018 до 24 травня цього року відбулося 6 переміщень громадян України, які відбували покарання на окупованій території Луганської області. Загалом, за цей період було переміщено 268 громадян України, 49 з який вже звільнені. В липні планується чергове переміщення", - зазначила Денісова.

Також омбдсмен повідомила, що подібне переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області відбувалося востаннє в грудні 2018 року.

"Є ще одна категорія наших громадян, які були засуджені до 2014 року та відбувають покарання на території України. Але матеріали їхніх кримінальних справ залишилися на тимчасово окупованих територіях. Це унеможливлює перегляд їхніх справ за нововиявленими обставинами", - заявила Денісова.

Під час зустрічі омбудсмен попросила Тоні Фріша посприяти у передачі українській стороні цих кримінальних справ. Координатор СММ ОБСЄ пообіцяв звернутися до представників ОРДЛО щодо вирішення цього питання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що п ’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація вимагала звільнення засуджених на території України вбивць, які не мали жодного стосунку до агресії на території окремих районів Донецької і Луганської областей в обмін на звільнення частини українських військовополонених.

Крім того, голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров запропонував почати діалог щодо обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".