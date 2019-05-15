ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики заявили об угрозе подтоплений в Украине

Новости » Общество    15.05.2019 - 08:59
Синоптики заявили об угрозе подтоплений в Украине
Иллюстративное фото (zk.dsns.gov.ua)

На реках северо-запада Украины растет уровень воды

В ближайшие дни погода в Украине будет способствовать выходу рек из берегов на северо-западе страны. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 15-17 мая на реках бассейнов Припяти, Ужа и Тетерева ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м; на реке Стыр, ниже Хринницкого водохранилища, на 0,2-0,8 м над уровнями на 08:00 14 мая.

На отдельных участках рек ожидается выход воды на пойму, дальнейшее ее затопление, возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая в западных и северных областях Украины ожидаются дожди с грозами. По данным Гидрометцентра, в западных, северных и Винницкой областях сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории страны прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ранее также стало известно, что средняя температура атмосферного воздуха в Украине повысилась на 1,5 градуса, что больше, чем в целом по миру. По данным Всемирной метеорологической организации, в целом на планете последние четыре года были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

 

В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донбасса
Новости Украины ГСЧСподтоплениесиноптики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь