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В Івано-Франківській області затоплено сотні будинків

Новини » Надзвичайні події    16.05.2019 - 08:46
В Івано-Франківській області затоплено сотні будинків
Фото: затоплені будинки в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

Через інтенсивні дощі з берегів вийшла річка Павлівка

Погіршення погоди в західній частині України призвело до затоплення близько 300 будинків в селі Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в ніч на 16 травня в результаті інтенсивних дощів з берегів вийшла річка Павлівка, що призвело до підтоплення близько 300 дворів з житловими будинками в Ямниці. Рятувальники евакуювали чотирьох людей, жертв і постраждалих немає.

Станом на ранок залишаються підтопленими 126 будинків, але ситуація стабілізувалася, рівень води поступово спадає.

 

Фото: повінь в Ямниці (if.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики заявляли про загрозу підтоплень в Україні. Найближчими днями на річках басейнів Прип'яті, Ужа і Тетерева очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,3 м; на річці Стир, нижче Хрінницького водосховища, на 0,2-0,8 м над рівнями на 08:00 14 травня.

Відзначимо, сьогодні в деяких областях України очікуються грози і шквали. Зокрема, в західних, Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно. У Волинській, Рівненській та Житомирській областях дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

 

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