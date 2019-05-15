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Завтра в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы

Новости » Общество    15.05.2019 - 16:12
Завтра в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы
Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

Завтра в Украине днем ожидается до +29

Погода в Украине завтра, 16 мая, местами ухудшится, ожидается дождь, грозы и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 16 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно. В Волынской, Ровненской и Житомирской областях дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.

На остальной территории переменная облачность; без осадков, лишь в Киевской области, в отдельных районах Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью до +16, днем до +27. В восточных и южных областях до +29, на западе страны +17-22; в Карпатах ночью 7-12, днем 12-17.

Завтра в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в восточных областях и в южной части Украины температура воздуха будет достигать завтра +25 +29 градусов, а иногда даже и +30 градусов. На остальной территории страны днем ​​ожидается +20 +26 градусов, а на западе +17 +22 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях страны, а также местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях.

В Киеве завтра, 16 мая, возможен дождь с грозой, а температура воздуха составит  +23 +25 градусов.

 

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