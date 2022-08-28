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В Ивано-Франковской области вспыхнул масштабный лесной пожар

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Прикарпатье, Воскресенье 28 августа 2022 16:55
В Ивано-Франковской области вспыхнул масштабный лесной пожар Фото: на Прикарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар (facebook.com/dsns.if)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар возник на территории Свичевского лесничества в Ивано-Франковской области. Его тушат второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ДСНС в Ивано-Франковской области.

О пожаре стало известно в 14:10 в субботу, 27 августа. На территории лесничества вспыхнула подстилка. На место возгорания направили лесников и мобильно-оперативную группу с беспилотником.

"С помощью беспилотника удалось установить очаг пожара. Подъезда для техники спасателей нет. Тушение осуществляется с помощью ранцевых опрыскивателей", - говорится в сообщении.

Локализовать лесной пожар удалось сегодня в 13:20 на площади 4000 квадратных метров.

К тушению привлекли 125 человек, из них 100 лесников и 25 спасателей. Также лесники задействовали 11 единиц техники.

Напомним, что в середине августа на горе Савчин в Закарпатской области потушили масштабный лесной пожар.

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Пожар Прикарпатье Ивано-Франковская область ГСЧС
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