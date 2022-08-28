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В Івано-Франківській області спалахнула масштабна лісова пожежа

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Прикарпаття, Неділя 28 серпня 2022 16:55
В Івано-Франківській області спалахнула масштабна лісова пожежа Фото: на Прикарпатті спалахнула масштабна лісова пожежа (facebook.com/dsns.if)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа виникла на території Свічівського лісництва в Івано-Франківській області. Її гасять другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Про пожежу стало відомо о 14:10 у суботу, 27 серпня. На території лісництва спалахнула підстилка. На місце загоряння направили лісників та мобільно-оперативну групу з безпілотником.

"За допомогою безпілотника вдалося встановити осередок пожежі. Під’їзду для техніки рятувальників немає. Гасіння здійснюється за допомогою ранцевих оприскувачів", - йдеться у повідомленні.

Локалізувати лісову пожежу вдалося сьогодні о 13:20 на площі 4000 квадратних метрів.

До гасіння залучили 125 осіб, з них 100 лісників та 25 рятувальників. Також лісники задіяли 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, що у середині серпня на горі Савчин у Закарпатській області загасили масштабну лісову пожежу.

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Пожежа Прикарпатье Івано-Франківська область ДСНС
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