В Ивано-Франковской области столкнулись фура и микроавтобус, есть погибшие

В результате ДТП погибли четыре человека

В Ивано-Франковской области в результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером вблизи села Подкамень Рогатинского района. В результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком погибли 4 человека (водитель и пассажиры микроавтобуса). Подразделение ГСЧС провело деблокацию тел погибших.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в результате ДТП погибли 2 человека. Авария произошла на дороге между селами Лапаевка и Оброшино, где столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и легковой автомобиль "Мазда". В результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в "Мазде", двое из них умерли. Кроме того, травмы получил водитель "Форда".