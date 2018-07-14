В Івано-Франківській області зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, є загиблі

В результаті ДТП загинули чотири особи

В Івано-Франківській області в результаті зіткнення вантажівки і мікроавтобуса загинули чотири людини. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інцидент стався напередодні увечері поблизу села Підкамінь Рогатинського району. В результаті зіткнення приватного мікроавтобуса з вантажівкою загинули 4 особи (водій та пасажири мікроавтобуса). Підрозділ ДСНС провів деблокацию тіл загиблих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області в результаті ДТП загинули 2 людини. Аварія сталася на дорозі між селами Лапаївка і Оброшине, де зіткнулися мікроавтобус "Форд Транзит" та легковий автомобіль "Мазда". В результаті ДТП постраждали чотири людини, які перебували в "Мазді", дві з них померли. Крім того, травми отримав водій "Форда".