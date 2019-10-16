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В Івано-Франківській області зіткнулись авто з тягачем, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    16.10.2019 - 11:41
В Івано-Франківській області зіткнулись авто з тягачем, є постраждалі
Фото: місце ДТП (dsns.gov.ua)

В результаті ДТП у Івано-Франківській області постраждали двоє людей

В Івано-Франківській області сталось зіткнення автомобіля та тягача, у результаті чого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталась між селами Черніїв і Марківці Тисменицького району. Зіткнулись "АУДІ а4" та тягач автомобіля DAF.

В Івано-Франківській області зіткнулись авто з тягачем, є постраждаліФото: місце ДТП (dsns.gov.ua)

"На місці події рятувальниками відключено клеми акумуляторних батарей та проведено заходи зі змивання паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини дороги. Внаслідок ДТП травмовано 2-х людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївській області зіткнулись два автомобіля, в результаті чого загинули четверо людей і ще шестеро постраждали. Пізніше поліція затримала підозрюваного в ДТП.

Крім того, в Києві в результаті зіткнення автомобіля швидкої допомоги з легковим автомобілем Peugeot ввечері в неділю, 13 жовтня, загинули водій швидкої і фельдшер, п'ятеро осіб, в тому числі троє дітей, постраждали.

За кілька днів до цього в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Жилянській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Ford і швидкої допомоги.

Поліція затримала винуватця ДТП в Миколаївській області За минулу добу в Україні в ДТП загинули 18 людей
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