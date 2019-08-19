В Ивано-Франковской области сгорела церковь

В Ивано-Франковской области возник пожар в храме Пресвятой Девы Марии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник около 17 часов в понедельник, 19 августа. Церковь находится в селе Новоселица Снятинского района.

В ГСЧС заявляют, что жертв и пострадавших от пожара нет. В 17:35 пожар был локализован. Отмечается, что к тушению пламя были привлечены 19 человек и 6 единиц техники. Церковь была построена в 1884 году на средства местной общины.

Фото: сгоревший храм Пресвятой Девы Марии (mi100.info)

Напомним, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли и получили ожоги по меньшей мере 19 человек.



Среди погибших в пожаре есть гражданка Австралии. В целом в гостинице находилось около 29 иностранцев. Президент Владимир Зеленский заявил, что будет следить за ситуацией вокруг отеля "Токио Стар".

Прокуратура сообщила владельцу гостиницы о подозрении в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Госбюро расследований подозревает сотрудников ГСЧС в халатном отношении и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Правоохранительные органы рассматривали разные варианты случившегося, но склоняются к единой версии - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.