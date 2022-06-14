В Ивано-Франковской области сбили российскую ракету

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук .

"Сегодня во время воздушной тревоги, которая длилась с 12:41 до 13:54, на территории нашей области силы ПВО сбили российскую ракету", - написала она.

Обошлось без жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры в регионе.