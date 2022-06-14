В Ивано-Франковской области сбили российскую ракету

Силы противовоздушной обороны сбили ракету оккупантов в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.
"Сегодня во время воздушной тревоги, которая длилась с 12:41 до 13:54, на территории нашей области силы ПВО сбили российскую ракету", - написала она.
Обошлось без жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры в регионе.
Ранее сообщалось, что 14 июня оккупанты выпустили ракеты по 4 областям Украины - Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.
Между тем ВСУ обнародовали видео одной из сбитых ракет.