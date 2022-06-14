В Івано-Франківській області збили російську ракету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Оніщук .

"Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету", - написала вона.

Обійшлося без жертв серед мирного населення та пошкоджень інфраструктури в регіоні.