В Івано-Франківській області збили російську ракету

Сили протиповітряної оборони збили ракету окупантів в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Оніщук.
"Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету", - написала вона.
Обійшлося без жертв серед мирного населення та пошкоджень інфраструктури в регіоні.
Раніше повідомлялося, що 14 червня окупанти випустили ракети по 4 областям України - Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській.
Тим часом ЗСУ оприлюднили відео однієї зі збитих ракет.