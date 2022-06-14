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В Івано-Франківській області збили російську ракету

Фото: в Івано-Франківській області збили російську ракету (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили протиповітряної оборони збили ракету окупантів в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Оніщук.

"Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету", - написала вона.

Обійшлося без жертв серед мирного населення та пошкоджень інфраструктури в регіоні.

Раніше повідомлялося, що 14 червня окупанти випустили ракети по 4 областям України - Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській.

Тим часом ЗСУ оприлюднили відео однієї зі збитих ракет.

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Івано-Франківська областьВійна Росії проти України