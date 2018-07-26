В Ивано-Франковской области разоблачили антиукраинского интернет-агитатора

Он размещал сообщения с призывами к изменению государственной границы Украины и популяризировал террористические организации "Д/ЛНР"

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили антиукраинского интернет-агитатора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, мужчина на фейковой странице в соцсети размещал материалы с призывами к изменению государственной границы Украины и популяризировал террористические организации "Д/ЛНР". Правоохранители в агитатора изъяли мобильный гаджет с доказательствами размещения сепаратистского контента.

"Агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленник полностью признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 июня СБУ разоблачила пророссийских администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях.

СБУ была прекращена противоправная деятельность группы пяти граждан Украины, среди которых двое жителей Киева, а также жители Одессы, Запорожья и Мариуполя, которые были администраторами антиукраинских сообществ в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".