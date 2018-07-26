У Івано-Франківській області викрили антиукраїнського інтернет-агітатора

Новини Надзвичайні події 26.07.2018 - 22:31
Іллюстративне фото (ssu.go)
Іллюстративне фото (ssu.go)

Він розміщував дописи із закликами до зміни державного кордону України та популяризував терористичні організації "Д/ЛНР"

У Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили антиукраїнського інтернет-агітатора. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, чоловік на фейковій сторінці у соцмережі розміщував дописи із закликами до зміни державного кордону України та популяризував терористичні організації "Д/ЛНР". Правоохоронці у агітатора вилучили мобільний гаджет із доказами розміщення сепаратистського контенту.

"Агітатору оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник повністю визнав свою вину та пішов на співпрацю зі слідством", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 25 червня СБУ викрила проросійських адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах.

СБУ була припинена протиправна діяльність групи з п'яти громадян України, серед яких двоє мешканців Києва, а також жителі Одеси, Запоріжжя і Маріуполя, які були адміністраторами антиукраїнських спільнот в соціальних мережах "ВКонтакте" і "Однокласники".

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Теги:  Служба безпеки України,  Івано-Франківськ,  ДНР,  інтернет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС