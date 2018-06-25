СБУ разоблачила пророссийских администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях

Группа администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях действовала по указанию спецслужб РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили группу администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в июне сотрудники СБУ уличили группу администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, действовавших по указанию спецслужб России.

Сообщается, Службой безопасности во время реализации комплекса мер по обеспечению информационной безопасности фиксируется активизация противоправной деятельности со стороны российских спецслужб через использование социальных сетей в интернете в ущерб государственной безопасности нашей страны.

В свою очередь специалисты спецслужбы отмечают, что обострение этой тенденции наблюдается в канун государственных праздников в Украине.

Согласно данным СБУ, в июне 2018 года обнаружена, локализована и прекращена противоправная деятельность группы из пяти граждан Украины, среди которых двое жителей Киева, а также жители Одессы, Запорожья и Мариуполя, которые были администраторами антиукраинских сообществ в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Злоумышленники, действуя по указанию спецслужб РФ и получая от них материальное вознаграждение, распространяли специально подготовленные материалы, которые содержат призывы к изменению границ территории Украины антиконституционным способом, а также поддерживали террористическую деятельность незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

В рамках открытых уголовных производств правоохранители провели неотложные процессуальные действия, в результате которых обнаружили компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для распространения антиукраинского контента.

Отметим, что всего с начала 2018 года СБУ в отношении владельцев и администраторов сообществ в социально ориентированных ресурсах сети интернет "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране, зарегистрировано 24 уголовных производств.

Кроме того, 15 лицам объявлено о подозрении в совершении преступлений, вынесено шесть обвинительных приговоров суда по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ст. 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце мая в Смеле (Черкасская обл.) правоохранители разоблачили местную жительницу на распространении сепаратистских материалов.