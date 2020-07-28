В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5. Интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Подземные толчки зафиксировали в 13:45. Эпицентр землетрясения находился в районе села Монастырчаны в Богородчанском районе на глубине 11 километров.

Напомним, 26 июня в Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения, подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.

Отметим, в Черновицкой области вечером 23 июля произошло землетрясение, его магнитуда составила всего 2,0.

До этого сразу два землетрясения были зафиксированы в Ивано-Франковской области, подземные толчки можно было почувствовать внутри помещений, особенно на верхних этажах, землетрясения были безопасны для населения.

Кроме того, жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля несколько подземных толчков