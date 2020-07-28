В Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,5. Інтенсивність коливань лежала нижче межі чутливості людей

Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю національного космічного агентства України.

Підземні поштовхи зафіксували в 13:45. Епіцентр землетрусу знаходився в районі села Монастирчан в Богородчанському районі на глибині 11 кілометрів.

Нагадаємо, 26 червня в Закарпатській області за добу сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.

Зазначимо, у Чернівецькій області ввечері 23 липня стався землетрус, його магнітуда склала всього 2,0.

До цього відразу два землетруси були зафіксовані в Івано-Франківській області, підземні поштовхи можна було відчути усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах, землетруси були безпечні для населення.

Крім того, жителі Одеської області відчули у ніч на суботу, 25 квітня кілька підземних поштовхів