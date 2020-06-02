В Ивано-Франковской области второе землетрясение за сутки

Фото: землетрясение (statik4.msc-csem.org)

Зафиксированные подземные толчки немного слабее предыдущих по энергетическим параметрам

Вчера вечером в Ивано-Франковской области произошло землетрясение силой 2,7 балла по шкале Рихтера. Это уже второе землетрясение в регионе за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Как сообщается, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе города Долина в 21:05 на глубине двух километров. Как отмечают в центре, землетрясение немного слабее предыдущего, которое возникло в 7:22 утра, однако и его можно было почувствовать внутри помещения, особенно на верхних этажах. Подземные толчки не представляют угрозы для населения.

Фото: землетрясение в Ивано-Франковской области (gcsk.gov.ua)

Напомним, вчера в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера.

Также в Закарпатской области зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,7.

Кроме того, жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля несколько подземных толчков.

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Автор: Андрей Козловский