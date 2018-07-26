В Ивано-Франковской области подтоплены жилые дома и подвальные помещения

В результате сильного дождя в области наблюдается поднятие уровней воды в реках

В Ивано-Франковской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают ликвидацию последствий непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как сообщается, в результате сильного дождя наблюдаются поднятия уровней воды.

Так, в селе Фитькив Надвирнянского района, в результате поднятия уровня воды в реке Быстрица-Надвирнянская, поврежден пешеходный мост.

Кроме того, в селе Подлесье Тисменицкого района водами реки Быстрица-Солотвинская повреждены берегоукрепления на расстоянии ориентировочно 100 м. Сейчас проводятся работы по укреплению дамбы негабаритным камнем и мешками с песком.

Также сообщается, что в городе Болехов, вследствие поднятия уровня воды в местном ручейке, дождевыми водами подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов.

В общем откачана вода из 4 подвальных помещений жилых домов.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, на всей территории Украины, днем 26 июля, ожидаются грозы.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине за минувшие сутки обесточила почти 117 населенных пунктов в семи областях страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что накануне в Киеве залило дождем улицы и подземные переходы. В частности, от высокого уровня воды автомобили буквально "плыли" на дороге, похожая ситуация наблюдалась на тротуарах и в подземных переходах. Также из-за ливня образовались пробки по всему городу. Кроме того, на улицы затопило помещение Соломенского суда, а в Подольском районе обрушилась часть Кирилловского путепровода.