Негода в Україні знеструмила майже 120 населених пунктів

Населені пункти знеструмлені в семи областях країни

Негода в Україні за минулу добу знеструмила майже 117 населених пунктів у семи областях країни. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 25 липня внаслідок ускладнення погодних умов, граду, грози та поривів вітру, а також в результаті спрацьовування систем захисту ліній електропередач знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях. Зокрема, у Запорізькій - 30, Дніпропетровській - 24, Житомирській - 20, Київській - 14, Донецькій - 13, Луганській - 12, Кіровоградській - 4 населених пункти.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що напередодні в Києві залило дощем вулиці і підземні переходи. Зокрема, від високого рівня води автомобілі буквально "пливли" на дорозі, схожа ситуація спостерігалася на тротуарах і в підземних переходах. Також через зливи в Києві утворилися затори по всьому місту. Крім того, на вулиці затопило приміщення Солом'янського суду, а в Подільському районі обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу.