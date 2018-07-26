В Івано-Франківській області підтоплено житлові будинки та підвальні приміщення

Через сильний дощ в області спостерігається підняття рівнів води у річках

В Івано-Франківській області співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжують ліквідацію наслідків негоди. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Як повідомляється, через сильний дощ спостерігаються підняття рівнів води.

Так, в селі Фитьків Надвірнянського району, внаслідок підняття рівня води в річці Бистриця-Надвірнянська, пошкоджено пішохідний міст.

Окрім того, в селі Підлісся Тисменицького району водами річки Бистриця-Солотвинська пошкоджено берегоукріплення на відстані орієнтовно 100 м. Наразі проводяться роботи щодо укріплення дамби негабаритним каменем та мішками з піском.

Також повідомляється, що в місті Болехів, внаслідок підняття рівня води в місцевому потічку, дощовими водами підтоплено окремі підвальні приміщення житлових будинків.

Загалом відкачано воду з 4 підвальних приміщень житлових будинків.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, на всій території України, вдень 26 липня, очікуються грози.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні за минулу добу знеструмила майже 117 населених пунктів у семи областях країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що напередодні в Києві залило дощем вулиці і підземні переходи. Зокрема, від високого рівня води автомобілі буквально "пливли" на дорозі, схожа ситуація спостерігалася на тротуарах і в підземних переходах. Також через зливи в Києві утворилися затори по всьому місту. Крім того, на вулиці затопило приміщення Солом'янського суду, а в Подільському районі обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу.