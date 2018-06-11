В Ивано-Франковской области ликвидирован пожар деревянной православной церкви, - ГСЧС

На пожаре спасено: 1 вспомогательную здание церкви, оду колокольню и пьяницу рядом расположенных жилых домов

В селе Новица (Ивано-Франковская область) ликвидирован пожар деревянной православной церковь Преображения Господня Киевского патриархата 1921 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 10:38 было ликвидировано пожар православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено 8 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава Управления ГСЧС в области.

Фото: пожар в церкве

Как отмечается, никто из людей не пострадал. На пожаре спасено: 1 вспомогательное здание церкви, одну колокольню и 5 рядом расположенных жилых домов.

Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 квадратных метров. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Новица Ивано-Франковской области згорела деревянная церковь Преображения Господня УПЦ КП 1921 года постройки.