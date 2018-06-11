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Інтерв'ю

У Івано-Франківській області ліквідовано пожежу дерев'яної православної церви, - ДФНС

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 13:32
Фото: гасіння дерев'яної церкви (if.dsns.gov.ua)
Фото: гасіння дерев'яної церкви (if.dsns.gov.ua)

На пожежі врятовано: 1 допоміжну будівлю церкви, оду дзвіницю та п'яницю поруч розташованих житлових будинків

У селі Новиця (Івано-Франківська область) ліквідовано пожежу дерев'яної православної церкви Преображення Господнього Київського патріархату 1921 року побудови. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О 10:38 було ліквідовано пожежу православної церкви Преображення Господнього Київського патріархату", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, та 28 чоловік  особового складу Управління ДСНС в області. 

Фото: пожар у церкві
 

Як зазначається, ніхто з людей не постраждав. На пожежі врятовано: 1 допоміжну будівлю церкви, одну дзвіницю та 5 поруч розташованих житлових будинків.

Вогнем знищено будівлю церкви на загальній площі 250 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі встановлюється.   

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у селі Новиця Івано-Франківської області згоріла дерев'яна церква Преображення Господнього УПЦ КП 1921 року побудови. 
 

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Теги публікації: Івано-Франківськ, пожежа, церковь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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