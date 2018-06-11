На Прикарпатті згоріла старовинна дерев'яна православна церква, - ДСНС

Пожежникам вдалося врятувати лише дзвіницю

У селі Новиця Івано-Франківської області згоріла дерев'яна церква Преображення Господнього УПЦ КП 1921 року побудови. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС області.

"Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 11 червня о 2:07. До гасіння вогню було залучено 8 одиниць рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу. В 3:47 пожежа була локалізована", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті пожежі ніхто з людей не постраждав.

Пожежникам вдалося врятувати від вогню одну допоміжну будівлю церкви, дзвіницю і п'ять поруч розташованих житлових будинків. Проте саму будівлю храму загальною площею 250 кв. м було знищено.

Церква мала статус пам'ятки містобудування і архітектури місцевого значення.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Львові вчора вночі сталасЯ велика пожежа на спорткомплексі СКА.