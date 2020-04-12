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В Івано-Франківській області коронавірус виявили у 5 медиків

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 17:18
В Івано-Франківській області коронавірус виявили у 5 медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хворі медпрацівники дихають самостійно

В Яремче (Івано-Франківська область) коронавірусом заразилися 5 медичних працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Яремче в Facebook.

За даними штабу, у суботу, 11 квітня, міська лікарня отримала позитивні результати тестів на коронавірус трьох медичних працівників. Медиків напередодні госпіталізували з пневмонією.

В Івано-Франківській області коронавірус виявили у 5 медиків

В Івано-Франківській області коронавірус виявили у 5 медиків

Крім того, ще 2 випадки інфікування медиків підтвердили сьогодні, 12 квітня. Зазначається, що всі хворі на коронавірус медпрацівники перебувають у задовільному стані та дихають самостійно.

"Здійснюються всі необхідні заходи щодо контактних осіб та захисту", - додали у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області на коронавірус захворіла медсестра Петропавлівської амбулаторної лікарні. Через контакт з хворою на самоізоляцію пішли понад 50 медичних працівників.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу у Києві зафіксували 20 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед виявлених вчора хворих - один медпрацівник.

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Новини України Івано-Франківська областьКоронавірусмедики
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