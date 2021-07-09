В Ивано-Франковской области госпитализировали троих детей с укусами змей, они в реанимации

В Ивано-Франковской области трое детей госпитализированы из-за укусов змей. Они находятся в реанимации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
Вчера поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что в больницу доставили ребенка 2005 рождения с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
Также ребенка 2009 года рождения укусила змея за правую руку. Ее госпитализировали в КНП "ОДКБ". Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Кроме того, сообщается, что на детской площадке змея укусила ребенка 2005 года рождения. Пострадавший также находится в реанимации КНП "ОДКБ" в тяжелом состоянии.
Напомним, вчера стало известно, что во Львовской области змея укусила ребенка. Мальчика госпитализировали, его состояние тяжелое.
Как писало РБК-Украина ранее, во Львовской области за сутки зафиксировали несколько укусов змеи. Жителей региона призвали быть осторожными во время пребывания на природе.
Также в мае сообщалось, что в Полтаве змея укусила ребенка на улице.