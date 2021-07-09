В Івано-Франківській області госпіталізували трьох дітей з укусами змій, вони у реанімації

В Івано-Франківській області троє дітей госпіталізували через укуси змій. Вони перебувають у реанімації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.
Вчора надійшло повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що у лікарню доставили дитину 2005 року народження з анафілактичним шоком внаслідок укусу змії. Дитина перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
Також дитину 2009 року народження вкусила змія за праву руку. Її госпіталізували в КНП "ОДКЛ". Постраждала перебуває у реанімації у важкому стані.
Крім того, повідомляється, що на дитячій площадці змія укусила дитину 2005 року народження. Постраждалий також перебуває у реанімації КНП "ОДКЛ" у важкому стані.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Львівській області змія вкусила дитину. Хлопчика госпіталізували, його стан важкий.
Як писало РБК-Україна раніше, у Львівській області за добу зафіксували кілька укусів змії. Жителів регіону закликали бути обережними під час перебування на природі.
Також у травні повідомлялося, що в Полтаві змія вкусила дитину на вулиці.