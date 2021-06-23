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Два укуса змеи за сутки. Жителей Львовской области призвали быть осторожными на природе

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Львовская область, Среда 23 июня 2021 13:09
Два укуса змеи за сутки. Жителей Львовской области призвали быть осторожными на природе Фото: жителей Львовской области призвали быть осторожными на природе (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

Во Львовской области за минувшие сутки, 22 июня, зафиксировали несколько укусов змеи. Жителей региона призывают быть осторожными во время пребывания на природе.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Отмечается, что 22 июня в 14:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Каменка-Бугскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступила женщина, 1983 года рождения, жительница с. Батятичи (Каменка-Бугская МТГ) Львовского района. Пострадавшая поступила в медицинское учреждение с диагнозом "укус змеи правой конечности".

В этот же день, в 19:30 к спасателям поступило сообщение о том, что в Стрыйскую центральную районную больницу, с диагнозом - укус змеи, поступил парень, 2007 года рождения, житель с. Розгирче (Стрыйская МТГ) Стрыйского района.

"Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу", - призвали в ГСЧС.

Как уберечь себя от укуса змеи

  • Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите.
  • У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.
  • Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес.
  • Отправляясь в лес лучше обувать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.
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