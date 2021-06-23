Два укуса змеи за сутки. Жителей Львовской области призвали быть осторожными на природе

Во Львовской области за минувшие сутки, 22 июня, зафиксировали несколько укусов змеи. Жителей региона призывают быть осторожными во время пребывания на природе.

Отмечается, что 22 июня в 14:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Каменка-Бугскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступила женщина, 1983 года рождения, жительница с. Батятичи (Каменка-Бугская МТГ) Львовского района. Пострадавшая поступила в медицинское учреждение с диагнозом "укус змеи правой конечности".

В этот же день, в 19:30 к спасателям поступило сообщение о том, что в Стрыйскую центральную районную больницу, с диагнозом - укус змеи, поступил парень, 2007 года рождения, житель с. Розгирче (Стрыйская МТГ) Стрыйского района.

"Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу", - призвали в ГСЧС.

Как уберечь себя от укуса змеи