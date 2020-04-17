В Ивано-Франковской области 84 медика заболели коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области коронавирус подтвердился у врачей и специалистов среднего и младшего медперсонала

В Ивано-Франковской области у 84 медицинских работников был зафиксирован коронавирус. Об этом сообщает главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, в области коронавирус подтвердился у врачей и специалистов среднего и младшего медперсонала.

"По состоянию на сегодня у нас лабораторно подтверждены 84 случая заболевания коронавирусом у медицинских работников. Из них 32 - врачи, средний медперсонал - 39 человек и 13 специалистов младшего медперсонала", - сказал главный санитарный врач области.

На сегодня в области зарегистрирован 401 случай заболевания коронавирусом, из которых 31 человек скончался и еще 18 человек выздоровели.

Напомним, коронавирус продолжает распространяться в Украине. За сутки заразились З97 человек, умерло от осложнений болезни 8. В настоящее время подтвержден диагноз COVID-19 в 4161 украинца, зафиксировано 116 летальных случаев, 186 пациентов выздоровели.

Кроме того, в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились трое священников, еще восемь - с подозрением.