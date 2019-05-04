В Ивано-Франковской обл. перевернулся бензовоз

В ночи субботы, 4 мая, в Ивано-Франковской области вблизи Коломыи перевернулся бензовоз, который перевозил почти 40 тонн горючего. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло в селиші Отыния, вблизи Коломыи. Грузовой автомобиль "ДАФ" перевернулся на левый бок, что повлекло утечку 13 м. куб. топлива. В результате опрокидывания бензовоза пострадал водитель, который был заблокирован в кабине.

Отмечается, что спасатели освободили пострадавшего водителя и передали медработникам для дальнейшей госпитализации.

"Спасатели также провели мероприятия по отключению клемм АКБ и создали пенную подушку для недопущения возгорания разлитых горюче-смазочных материалов", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске автомобиль с военными протаранил маршрутку. В результате ДТП погиб один из военнослужащих.

Ранее, в Полтаве автомобиль патрульной полиции столкнулся с автомобилем Daewo Lanos, в результате чего пострадал человек. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч.1. ст. 286 Уголовного кодекса Украины