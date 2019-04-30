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В Полтаве автомобиль патрульной полиции попал в аварию

Новости » Происшествия    30.04.2019 - 21:46
В Полтаве автомобиль патрульной полиции попал в аварию
Фото: ДТП в Полтаве (dbr.gov.ua)

Также в Харькове полицейский на автомобиле сбил пешехода

В Полтаве, на перекрестке улиц Пушкина и Сенной, автомобиль Toyota Prius Управления патрульной полиции, столкнулся с автомобилем Daewo Lanos, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Бюро открыло уголовное производство по ч.1. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Также 27 апреля на проспекте Любови Малой в Харькове на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Lanos под управлением правоохранителя сбил 66-летнего пешехода, в следствие чего, последний получил телесные повреждения

В Полтаве автомобиль патрульной полиции попал в авариюФото: ДТП в Полтаве (dbr.gov.ru)

"По факту ДТП, следователи теруправления ГБР, открыли уголовное производство по ч.1. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения)", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту ДТП в Киеве с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Как отмечается, полицейский не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате ДТП сам водитель патрульного автомобиля получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка - инспектор Управления патрульной полиции - госпитализирована с переломом бедра правой ноги.

 

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