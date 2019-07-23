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Кандидат від "Слуги народу" вирвав перемогу на окрузі в Івано-Франківській області

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 19:14
Кандидат від "Слуги народу" вирвав перемогу на окрузі в Івано-Франківській області
Фото: Володимир Тимофійчук (facebook.com/sluganarodu89)

Він отримав 18,2% голосів

В Івано-Франківській області на 89-му окрузі представник партії "Слуга народу" Володимир Тимофійчук переміг на вибори у Верховну раду з відривом у 348 голосів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Згідно з даними ЦВК, яка опрацювала 100% протоколів по цьому округу, до парламенту проходить 33-річний підприємець Володимир Тимофійчук. Він отримав 18,2% голосів (11 856 виборців). Його найближчий суперник самовисуванець Дмитро Сіреджук набрав 17,67%. На третьому місці - чинний народний депутат від БПП Юрій Соловей - 14,83%.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що результати голосування на парламентських виборах по мажоритарному окрузі на виборчій дільниці №210489, який знаходиться в селищі Солотвино Тячівського району визнали недійсним. Члени дільничної виборчої комісії самі визнали голосування по одномандатному округу на своїй дільниці недійсним та склали відповідний акт.

Крім того, Центральна виборча комісія (ЦВК) вже опрацювала 95% протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. За даними ЦВК, до парламенту проходять п'ять партій.

Також у Покровську Донецької області розпочалися протести з-за підрахунку голосів на позачергових виборах у Верховну раду. З 22 липня у Покровську триває протестна акція за підрахунку голосів, внаслідок чого виборча комісія №50 не працює. За фактом подій на ОВК розпочато досудове розслідування.

Результати виборів у Раду по округах ЦВК розпочав приймати оригінали протоколів
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