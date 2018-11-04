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В Ивано-Франковской обл. легковой автомобиль врезался в грузовик, есть погибшие

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 21:28
Фото: ДТП в Ивано-Франковской области (if.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Ивано-Франковской области (if.npu.gov.ua)

В результате аварии погибли 2 человека

В Ивано-Франковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, в селе Старые Кровотули Тисменицкого района сегодня, 4 ноября, легковой автомобиль врезался в грузовик. В результате инцидента погибли 2 человека.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля Opel Vectra, который двигался в направлении Черновцов, на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате такого маневра автомобиль столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros.

"В результате ДТП водитель Opel Vectra и его 20-летний пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия", - сообщили в полиции.

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины. Ведется следствие.

 

Напомним, в Киеве вчера, 3 ноября, на Шулявском путепроводе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП один человек погиб.

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