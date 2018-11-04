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У Івано-Франківській обл. легковик врізався у вантажівку, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 21:28
Фото: ДТП у Івано-Франківській області (if.npu.gov.ua)
Фото: ДТП у Івано-Франківській області (if.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії загинули 2 людини

У Івано-Франківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за участі легкового автомобіля та вантажівки, загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, в селі Старі Кровотули Тисменицького району сьогодні, 4 листопада, легковий автомобіль врізався у вантажівку. Внаслідок інциденту загинули 2 людини.

Зазначається, що водій легковика Opel Vectra, який рухався у напрямку Чернівців, на ділянці автодороги Стрий-Чернівці-Мамалига не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок такого маневру автомобіль зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz Actros.

"Внаслідок ДТП водій Opel Vectra і його 20-річний пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події", - повідомили в поліції.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Проводиться слідство.

 

Нагадаємо, у Києві вчора, 3 листопада, на Шулявському шляхопроводі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок ДТП одна людина загинула.

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