В Ивано-Франковске из-за взрыва гранаты погибли 2 человека

Фото: на месте взрыва (if.npu.gov.ua)

Погибший был участником боевых действий на Донбассе

В воскресенье, 24 августа, в Ивано-Франковске в результате взрыва гранаты погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во время бытового конфликта между мужчиной и его сожительницей. В ходе ссоры мужчина привел в действие две гранаты РГД-5. В результате взрыва оба погибли на месте.

Отмечается, что погибший неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Также мужчина был участником боевых действий на Донбассе.

По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса, а именно - умышленное убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Роздельнянской центральной районной больнице Одесской области мужчина взорвал гранату Ф-1. В результате взрыва погибли два человека, в том числе и сам подрывник. Также у погибшего была еще одна граната РГД-5, но она не сработала.

РБК-Украина писало, что 30 июля в Днепропетровской области на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от четырех до 16 лет.