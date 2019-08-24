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В Івано-Франківську через вибух гранати загинули 2 людини

Новини » Надзвичайні події    24.08.2019 - 20:11
В Івано-Франківську через вибух гранати загинули 2 людини
Фото: на місці вибуху (if.npu.gov.ua)

Загиблий був учасником бойових дій на Донбасі

У неділю, 24 серпня, в Івано-Франківську внаслідок вибуху гранати загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався під час побутового конфлікту між чоловіком та його співмешканкою. В ході сварки чоловік привів в дію дві гранати РГД-5. В результаті вибуху обоє загинули на місці.

Зазначається, що загиблий неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю. Також чоловік був учасником бойових дій на Донбасі.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу, а саме - умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Роздільнянській центральної районної лікарні Одеської області чоловік підірвав гранату Ф-1. В результаті вибуху загинули дві людини, зокрема і сам підривник. Також у загиблого була ще одна граната РГД-5, але вона не спрацювала.

Також РБК-Україна писало, що 30 липня в Дніпропетровській області на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від чотирьох до 16 років.

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