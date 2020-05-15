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В Ивано-Франковске Volkswagen протаранил "скорую", есть пострадавшие

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 15:14
В Ивано-Франковске Volkswagen протаранил "скорую", есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали пассажиры автомобиля скорой помощи

В Ивано-Франковске сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По данным патрульной полиции, сегодня на перекрестке улиц Сахарова и Коновальца 32-летний водитель Volkswagen не предоставил преимущество в движении "скорой", которая двигалась включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся. Трое пассажиров "скорой" получили телесные повреждения.

Дтп на перекрестке Коновальца Сахарова

Опубликовано ГОРОД Пятница, 15 мая 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове автомобиль Daewoo Sens совершил столкновение со "скорой". В результате столкновения транспортных средств три человека погибли и еще четверо были госпитализированы с травмами.

Также РБК-Украина писало, что в Виннице автомобиль скорой с включенными проблесковыми маячками столкнулся с автомобилем Renault Trafic, который не предоставил преимущества в движении спецавтомобилю. В результате аварии пострадали двое медиков из скорой помощи, ее водитель и 63-летний больной.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины ДТПИвано-Франковскскорая помощь
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