У Івано-Франківську Volkswagen протаранив "швидку", є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждали пасажири автомобіля швидкої допомоги

У Івано-Франківську сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля швидкої допомоги. В результаті аварії постраждали 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними патрульної поліції, сьогодні на перехресті вулиць Сахарова та Коновальця 32-річний водій Volkswagen не надав перевагу в русі "швидкій", яка рухалася ввімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом.

В результаті зіткнення автомобіль швидкої допомоги перевернувся. Троє пасажирів "швидкої" отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові автомобіль Daewoo Sens скоїв зіткнення зі "швидкою". В результаті зіткнення транспортних засобів три людини загинули та ще четверо були госпіталізовані з травмами.

Також РБК-Україна писало, що у Вінниці автомобіль швидкої з увімкненими проблисковими маячками зіштовхнувся з автомобілем Renault Trafic, який не надав переваги в русі спецавтомобілю. У результаті аварії постраждали двоє медиків зі швидкої допомоги, її водій та 63-річний хворий.

Автор: Дмитро Левицький